23 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Китайская Chery до конца года выберет место для сборки машин в России

Автомобилестроительная компания Chery из Китая рассчитывает до конца года договориться о сборке в России с местным партнером.

Как сообщил вице-президент Chery International, председатель совета директоров "Чери автомобили рус" Сунь Луцюань, с большой вероятностью в РФ будут выпускаться машины головного бренда Chery. Пока вопрос до конца не решен.

Отмечается, что локальная сборка экономически целесообразна при продажах в стране от 50 тыс. автомобилей в год. В первом полугодии текущего года в России было реализовано 46 тыс. 970 машин Chery без учета суббрендов.

Китайские автомобили после ухода автоконцернов недружественных стран заполняют пустующие ниши отечественного авторынка, сообщают "Ведомости".

Тем временем, за год спрос на новые автомобили в России вырос на 57,3%, к таким выводам пришли эксперты "Авито Авто", сравнив динамику в мае этого года с показателями мая 2022 года.

Теги: Chery, автомобили, автопром


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