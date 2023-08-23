Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Министерство юстиции России подготовило отзыв кабмина на проект закона об оборотных штрафах на операторов персональных данных за утечки.

Правительство РФ поддерживает инициативу, ранее выдвинутую сенаторами Андреем Турчаком и Ириной Рукавишниковой и депутатом Госдумы Александром Хинштейном, однако ее необходимо доработать. Об этом следует из письма статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова в адрес Минцифры, Минфина и Минэка и проекте официального отзыва правительства на законопроект.

Согласно материалам, замечания этих трех министерств были учтены. Логинов просит ведомства согласовать текст с учетом "сжатых сроков". Разногласия возникли образом по двум вопросам: следует ли засчитывать добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, а также каким именно должен быть размер штрафа – его предлагается установить на уровне 0,1–3% от оборота. Кроме того, Минюст считает необходимым разграничить ответственность для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России за два года количество утечек персональных данных пользователей увеличилось почти в 40 раз.