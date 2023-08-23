Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

23 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Министерство юстиции России подготовило отзыв кабмина на проект закона об оборотных штрафах на операторов персональных данных за утечки.

Правительство РФ поддерживает инициативу, ранее выдвинутую сенаторами Андреем Турчаком и Ириной Рукавишниковой и депутатом Госдумы Александром Хинштейном, однако ее необходимо доработать. Об этом следует из письма статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова в адрес Минцифры, Минфина и Минэка и проекте официального отзыва правительства на законопроект.

Согласно материалам, замечания этих трех министерств были учтены. Логинов просит ведомства согласовать текст с учетом "сжатых сроков". Разногласия возникли образом по двум вопросам: следует ли засчитывать добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, а также каким именно должен быть размер штрафа – его предлагается установить на уровне 0,1–3% от оборота. Кроме того, Минюст считает необходимым разграничить ответственность для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России за два года количество утечек персональных данных пользователей увеличилось почти в 40 раз.

Теги: Минюст, штрафы, утечки данных


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2023 01:01 Мск В России в 40 раз увеличилось количество утечек персональных данных
Ранее 27.07.2023 03:02 Мск Минцифры не устраивает законопроект о компенсациях за утечки данных
Ранее 12.07.2023 01:04 Мск Роскомнадзор проверяет утечку данных с сайта "Большой перемены"
Ранее 26.06.2023 04:00 Мск В России могут ужесточить наказания за утечки персональных данных
Ранее 09.06.2023 15:07 Мск СМИ: Утечка биометрических данных россиян произошла из НИИ, подведомственного Минцифры

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети