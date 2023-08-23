Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что Зеленский обвинил Залужного в провале наступления

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в провале наступательной операции.

Как заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Залужный еще управляет войсками, однако президент Украины раскритиковал его, обвинив в том, что армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении.

Эксперт отметил, что о разгроме украинской армии говорит и решение властей Украины не пускать представителей мировых СМИ на фронт, чтобы журналисты не смогли показать всем, насколько плохи дела у силовиков на поле боя.

Ранее Центральное разведывательное управление предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления ВСУ, заявил американский журналист Сеймур Херш.