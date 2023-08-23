23 Августа 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Буданов: Готовятся новые удары по Крыму

Украина готовит новые удары по Крыму.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает агентство УНИАН.

По его словам, на полуострове должны быть уничтожены "оккупанты". "Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", - отметил Буданов. Сам Крым он назвал "нашим".

Во время последнего чрезвычайного происшествия на Крымском мосту 17 июля, когда при взрыве погибли два человека, Буданов назвал объект "излишней конструкцией".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по российской территории.

Теги: Буданов, Украина, Крым


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