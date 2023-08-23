23 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти планируют привлечь в программу долгосрочных сбережений 300 млрд рублей

Министерство финансов России рассчитывает на участие 2 млн граждан в программе долгосрочных сбережений.

Это позволит привлечь 300 млрд руб. дополнительных ресурсов. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, программа долгосрочных сбережений будет интересна россиянам благодаря софинансированию сбережений со стороны государства, а с другой – налоговыми преференциями, сообщают "Ведомости".

Предложение откладывать деньги на старость в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) очень похоже на очередное надувательство, так прокомментировал политолог Сергей Михеев сообщение о том, что Правительство РФ на днях одобрило законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Теги: сбережения, Минфин


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