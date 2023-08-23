23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минобороны сообщили о пролете двух разведывательных БПЛА над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar.

По данным Министерства обороны РФ, они осуществляли разведку в районе Крымского полуострова. С целью не допустить нарушения госграницы России, в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил противоракетной обороны. После этого беспилотники изменили курс.

До этого жители Крыма сообщили о звуках взрывов. Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Теги: Минобороны, БПЛА, Крым


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