В Минобороны сообщили о пролете двух разведывательных БПЛА над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar.

По данным Министерства обороны РФ, они осуществляли разведку в районе Крымского полуострова. С целью не допустить нарушения госграницы России, в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил противоракетной обороны. После этого беспилотники изменили курс.

До этого жители Крыма сообщили о звуках взрывов. Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.