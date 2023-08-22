23 Августа 2023
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Фото:1tv.ru

Египет планирует присоединиться к БРИКС

Египет хочет присоединиться к БРИКС и получил поддержку от России в этом вопросе, сообщают РИА Новости со ссылкой на экс-главу египетского МИД, действующего главу египетского совета по междунраодным делам Мухаммеда Ораби

"Египет действительно хочет присоединиться к группе БРИКС, и он получил российскую поддержку в этом вопросе", - сказал Ораби, отметив, что сейчас  весь мир "находится в процессе перестройки альянсов", поскольку "старые союзы почти распались".

По его мнению, Египет и Россия в значительной степени способны вместе работать для укрепления мира, стабильности и развития в регионе.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

Теги: БРИКС, Египет, Россия


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