В Астрахани четырехлетний ребенок утонул в аквапарке

В Астрахани в аквапарке утонул четырехлетний мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ребенок захлебнулся в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк Планета". Мальчик был в аквапарке вместе с мамой, братом и сестрами. Скатился с горки без присмотра взрослых, а вот выплыть не смог. Ребенка под водой заметили отдыхающие, вытащили, после чего начали оказывать первую помощь. Спасти мальчика не удалось, несмотря на то, что прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.