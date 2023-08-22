Путин назвал условие возвращения к "зерновой сделке"

23 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин назвал условие возвращения к "зерновой сделке"

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, который по традиции проводится перед началом саммита межгосударственного объединения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, один из аспектов обращения касался "зерновой сделки", из которой Россия вышла 18 июля. Глава государства отметил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж, обвиняя при этом нашу страну в кризисной ситуации на мировом рынке. Путин сообщил, что изначально зерновая сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам.

Однако в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая прежде всего Евросоюз. На долю наименее развитых стран пришлось всего 3%, меньше одного миллиона тонн.

Ни одно из условий, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Препятствовали даже безвозмездной передаче заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую, по словам президента, никакие санкции не должны распространяться в принципе.

"С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил Владимир Путин.

Теги: Путин, зерновая сделка, БРИКС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети