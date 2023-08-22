Путин назвал условие возвращения к "зерновой сделке"

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, который по традиции проводится перед началом саммита межгосударственного объединения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, один из аспектов обращения касался "зерновой сделки", из которой Россия вышла 18 июля. Глава государства отметил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж, обвиняя при этом нашу страну в кризисной ситуации на мировом рынке. Путин сообщил, что изначально зерновая сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам.

Однако в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая прежде всего Евросоюз. На долю наименее развитых стран пришлось всего 3%, меньше одного миллиона тонн.

Ни одно из условий, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Препятствовали даже безвозмездной передаче заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую, по словам президента, никакие санкции не должны распространяться в принципе.

"С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил Владимир Путин.