22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы засняли на видео мужчину, убегающего от военкомата

Военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов назвал учениями попытку поджога военкомата в Екатеринбурге.

"В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведётся отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие", - приводит его слова telegram-канал "Свет"

Добавим, что убегающий от здания человек попал на видеозапись, которую публикуют местные каналы.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее в Генпрокуратуре связали серию поджогов военкоматов в разных городах страны с успехами России на СВО: "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".

В последние недели вал подобных преступлений связан с тем, что до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении, пусть и в результате обмана, не освобождает совершивших их лиц от ответственности.

Теги: коктейль Молотова, военкомат


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