22 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В День флага России свердловские полицейские вручили паспорта юным землякам

В честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации в музейном комплексе ГУ МВД по Свердловской области состоялось торжественное вручение первых паспортов группе юных жителей Среднего Урала.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, в памятном мероприятии приняли участие представитель подразделения по вопросам миграции главка Ирина Лютова, заместитель министра образования и молодежной политики Евгений Бирюк, а также председатель совета местного отделения "Движение Первых" Наталья Ермаченко и 16 школьников из Первоуральска, Артемовского, Камышлова, Верхней Пышмы, п. Зайково (Ирбитский район), Туринской Слободы, Кушвы, Богдановича, Североуральска, Сысерти, Ревды и п. Белоярский.

Получение паспорта — это знаменательное и очень значимое событие в жизни любого человека. Вместе с ним приобретаются гражданские права и обязанности, возможности для полноценной реализации личности и ответственность за дальнейшую судьбу Родины.

Вручение паспортов(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Первым делом сотрудники полиции рассказали 14-летним молодым людям историю создания главного документа. Счастливые обладатели "красных корочек" дали обещание хранить верность отчизне и быть достойными гражданами великой страны, защищать интересы, безопасность и независимость своего государства.

Вручение паспортов(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Популярный в свердловском гарнизоне ОВД музыкант Анатолий Русинов исполнил под гитару для ребят патриотическую композицию "Россия". Затем ставшим в этот день настоящими взрослыми людьми школьникам была продемонстрирована экспозиция музея с возможностью сфотографироваться или сделать селфи. Встреча прошла великолепно. Мероприятие всем понравилось. Гости искренне поблагодарили организаторов акции, а некоторые даже пообещали подумать над вопросом, не пойти ли учиться в ВУЗ системы МВД, чтобы в последующем стать настоящими защитниками русской земли", - отметил полковник Горелых.

Теги: День флага России, паспорт, полиция


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