Очевидцы сообщили о "коктейле Молотова" у облвоенкомата в Екатеринбурге. Силовики заявили об учениях

В Екатеринбурге неизвестные бросили "коктейль Молотова" в здание областного военкомата. На место приехали силовики, но ситуацию не комментируют.

Обновлено: силовики заявили, что это были учения.

Ранее в Генпрокуратуре связали серию поджогов военкоматов в разных городах страны с успехами России на СВО: "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".

В последние недели вал подобных преступлений связан с тем, что до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении, пусть и в результате обмана, не освобождает совершивших их лиц от ответственности.