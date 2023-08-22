Концерты, автопробег и множество массовых акций - Владимирская область отмечает День Государственного флага РФ

22 августа Владимирская область вместе со всей страной отметила День российского флага. Государственный праздник был установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года.

В честь праздника на улицах городов и сёл региона добровольцы раздавали листовки с интересными фактами из истории одного из главных символов страны.

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоялся митинг-концерт. С приветствием к участникам мероприятия обратились руководители общественных организаций, областного отделения Общероссийского народного фронта и Молодёжной думы. Выступившие напомнили об истории российского триколора, о памятных событиях отечественной истории, подчеркнув, что Россия прошла через многие испытания, но неизменно выходила победителем.

С концертной программой выступили известные владимирские исполнители Сергей Артемьев, Артём Бердышев, дуэт «Иван-Ольга», ансамбль «Вишенка» и юные артисты театра песни «Калейдоскоп». В завершение праздника его участники хором исполнили гимн России.

После митинга из Центрального парка стартовал традиционный патриотический автопробег. Автомобили, украшенные российскими флагами и национальной символикой, проехали по улицам областной столицы.

А сотрудники областного управления МВД России вместе с активистами Ресурсного центра добровольчества прошли по центральным улицам Владимира, вручая символ праздника в виде ленточки и памятки с полезной информацией. В ходе акции горожанам рассказывали об истории появления праздника, о значении цветов триколора, о важности сохранения гражданской бдительности, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Свою программу к Дню государственного флага РФ подготовил областной Центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Здесь провели онлайн-игру «Флаг, герб, гимн – символы Российской державы» на своей странице ВКонтакте на призы с символикой флага России.

Тематические интерактивные программы, концерты и акции были организованы во всех районах области. В городе воинской славы Коврове, на площадке Дворца культуры и техники «Родина», прошла патриотическая акция «Под флагом единым». Городской библиотечный информационный центр Гусь-Хрустального специально к этой дате подготовил уличное праздничное мероприятие «Душа России − в символах её» и книжную выставку «Гордо реет флаг России». А вечером в Муроме, в Парке 50-летия советской власти, зрителям представили концертную программу, посвящённую Дню Российского флага. Струнинский дом культуры пригласил жителей на концерт в Парке Победы.