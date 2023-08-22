Во Владимирской области в День Государственного флага РФ открыли три многофункциональные спортплощадки

22 августа во Владимире и Лакинске были открыты многофункциональные спортивные площадки, созданные в рамках проекта «Газпром – детям», сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественных мероприятиях по этому случаю приняли участие Губернатор Александр Авдеев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова, советники генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Лидия Смолина и Николай Кузьмичёв, гендиректор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, представители Законодательного Собрания, руководители органов местного самоуправления, жители городов, юные спортсмены, тренеры, представители сферы образования и родительского сообщества.

Символично, что марафон открытий прошёл в День Государственного флага России. Развитие спорта – один из приоритетов нашей страны, а гордость за спортивные успехи соотечественников имеет большую объединяющую силу. Всего в 2023 году по проекту «Газпром – детям» в нашей области открывается 15 спортивных площадок: это большой шаг вперёд в деле развития спортивной инфраструктуры региона.

«В этом году Владимирская область активно включилась в реализацию проекта «Газпром – детям». Три спортплощадки появилось во Владимире, по одной – в Коврове, Муроме и половине районов региона. Такой широкий охват полностью соответствует задаче областного правительства сделать занятия физкультурой и спортом в современных условиях доступными для жителей всех городов и районов. Это отличное дополнение к тем спортплощадкам, которые мы строим в рамках государственных программ. Каждый объект – это и украшение микрорайона, и, уверен, место рождения новых спортивных звёзд», – отметил Александр Авдеев.

В масштабах страны в рамках проекта «Газпром – детям», который охватывает 74 региона, с 2007 года построено уже около 2000 спортивных объектов.

«Всего в регионах России в этом году строим 97 спортивных плоскостных сооружений. На сегодняшний день построены 17, из них 15 – во Владимирской области. Радует, что площадки появляются не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах. Это большой подарок детям к 1 сентября от всей нашей команды», – подчеркнула Лидия Смолина.

«Многофункциональные спортивные площадки – это понятный, демократичный и самый доступный формат занятий спортом в любое время года. Поэтому хотелось бы поздравить всех жителей Владимирской области, поблагодарить Губернатора Александра Александровича Авдеева и его команду, строителей, с помощью которых в такие короткие сроки реализован этот проект», – сказал Николай Кузьмичёв.

Площадки пропускной способностью 120 человек в день смонтированы на основе хоккейного корта со специализированным спортивным покрытием. Общая площадь каждого объекта – более 1000 кв. м. Они включают в себя поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В зимнее время площадки можно использовать для хоккейных тренировок и катания на коньках. Новые спортивные объекты оснащены баскетбольными стойками, футбольными и хоккейными воротами, а также защитными сетками и современной системой освещения.

Открытие спортивного объекта – это всегда важное для каждой конкретной территории событие. Площадки создаются там, где они будут максимально востребованы и задействованы: и для занятий физкультурой для школьников и для активного досуга жителей окрестных домов. Во Владимире многофункциональные площадки построены рядом с школой №13 и в микрорайоне Лунёво. В Лакинске – в активно развивающейся общественной зоне.

«Свершилось небольшое чудо! Сложно представить, что год назад на этом месте был пустырь. А сейчас – современная спортплощадка с благоустройством вокруг, плюс детская площадка», – обратил внимание глава администрации Собинского района Александр Разов.

«Вопрос развития спортивной инфраструктуры в областном центре стоит очень остро. Важно, чтобы появляющиеся объекты использовались максимально эффективно для занятий физкультурой школьниками и местными жителями. Наша цель – максимально вовлечь людей в регулярные занятия спортом», – отметил глава города Владимира Дмитрий Наумов.

Такие доступные многофункциональные современные спортивные объекты – это возможность заниматься спортом мальчишкам и девчонкам, которые возможно через несколько лет составят спортивную славу родного города, района, области, страны.