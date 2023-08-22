Глава Сургута Андрей Филатов об акции в честь флага России, организованной в городе: Это стало символом сплочённости и патриотизма сургутян

Сургут встретил день Государственного флага России чередой масштабных мероприятий.

А самым массовым в истории города стал патриотический флешмоб. Более 500 участников акции развернули триколор, символ единения и гордости за нашу страну, на набережной Оби. Длина флага составила 429 метров, что соответствует возрасту нашего города.





"Инициатором акции выступила Региональная общественная организация Лига Наций. Присоединились многие молодёжные и общественные движения города. Ребята молодцы, что организовались и объединились. Радует, что на набережную пришло много молодёжи, семьи с детьми. Получилось настоящее народное единение", - отметил на своей странице в ВК Глава Администрации Сургута Андрей Филатов.





Глава города поблагодарил всех участников исторического флэшмоба: "Мероприятие стало символом сплочённости и патриотизма сургутян. Благодарю каждого, кто принял в нём участие".