Из Челябинской области выдворят девять мигрантов после рейда на строительных объектах

В Челябинской области за один день операции "Нелегальный мигрант" к административной ответственности привлекли 70 нарушителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Рейд прошел на стройобъектах в Сосновском районе, на которые обратили внимание местные жители. Было пресечено шесть нарушений миграционного законодательства, в том числе одно – за нарушение режима пребывания на территории России и пять – за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Принято девять решений о принудительном удалении из страны. Возбуждено шесть уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Десяти мигрантам закрыл въезд в РФ. Иностранцев, которые незаконно находятся в стране, депортируют.