Из-за санкций подорожали инвалидные кресла и костыли – Минтруду не хватает денег

Из-за санкций и "перестройки логистических маршрутов" стоимость некоторых технических средств реабилитации выросла. Поэтому Минтруд России запросит дополнительные 17 млрд руб. на обеспечение людей с инвалидностью колясками, ходунками, костылями и другими необходимыми средствами, передает РБК.

Ранее сообщалось, что инвалиды и их объединения по всей России жалуются на задержки с выплатами компенсаций за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, а также на задержки электронных сертификатов – на них граждане могут купить себе необходимые приспособления.