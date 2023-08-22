Социально-экономическое развитие регионов никак не соотносится с изменением рождаемости - исследование

С 2016 года, когда в России началось падение рождаемости, уровень социально-экономического развития и благосостояния семей в регионах никак не соотносится с изменениями рождаемости. Такой вывод сделан в исследовании "Региональная вариация рождаемости и ее связь с социально-экономическим положением российских регионов" в журнале "Демографическое обозрение".

Целью работы было определить, влияют ли социально-экономические факторы на уровень рождаемости. Сравнение проводилось по регионам. Исследование заканчивается 2019 годом.

Отмечается, что в 2012-2015 гг. была статистически значимая корреляция прироста рождаемости с положением в рейтинге социально-экономического развития региона* и благосостояния семей. Она была слабой, но наибольший прирост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) за этот период был характерен все же для наиболее экономически развитых и социально благополучных регионов. Примерно такая же положительная связь прироста СКР была с долей городского населения в регионе. А вот с долей населения ниже уровня бедности, напротив, корреляция была отрицательная. Иными словами, рождаемость в те годы росла в том числе за счет повышения уровня жизни населения.

Однако в 2016-2019 гг. ситуация изменилась. Положение региона в рейтинге социально-экономического развития и благосостояния семей больше никак не соотносится с изменениями в рождаемости. Более того, связь между приростом в благосостоянии семей и приростом СКР теперь отрицательная, хотя и слабая. В тех регионах, где финансовое положение семей улучшилось сильнее, наблюдалось большее падение рождаемости.

Еще один важный результат: не наблюдается положительной корреляции между доступностью жилья и уровнем рождаемости (часто в качестве одной из главных причин низкой рождаемости приводится недоступность жилья).

По результатам исследования сделан вывод, что в настоящее время почти везде в России рождаемость установилась на уровне около 1,5 ребенка на женщину, при этом различия все меньше объясняются социально-экономическими факторами.

В феврале к подобному выводу пришло Накануне.RU: уровень жизни практически не влияет на рождаемость. А в июле курирующая демографию вице-премьер Татьяна Голикова признала, что рождение детей в российских семьях напрямую не связано с уровнем доходов. Признают ли власти решающее влияние на рождаемость нематериальных факторов?

*Рейтинг социально-экономического развития региона является комплексной оценкой уровня жизни и охватывает 67 показателей, включая доходы населения, производство товаров и услуг на душу населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни, транспортную инфраструктуру и многие другие.