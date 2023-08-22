Моор передал бойцам СВО девять новых автомобилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал командирам тюменских именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ "буханка" и одну УАЗ "фермер". Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Автомобили оснастили бронежилетами и касками для водителя и пассажиров, тепловизионным монокуляром и противодроновым ружьем тюменского производства, маскировочной сетью и противотепловизионным покрывалом, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Также в каждом УАЗике – медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях.

В машинах, которые поступят в саперные полки – штурмовые бронежилеты, у них повышенная противоосколочная защищенность. В технике, которую передают в артиллерийские подразделения, также есть цифровой радиоретранслятор, цифровые радиостанции и планшеты.

"Мы уже второй раз отправляем нашим военным такую крупную партию новых автомобилей. В июле на передовую уехали 9 машин. Вся техника в работе, УАЗы встали на воинский автомобильный учет. Получаем обратную связь – бойцы довольны. Мы продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны. Ждем домой с Победой!" - заявил глава региона.