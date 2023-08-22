Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее, – Хинштейн

Даже доказанная угроза шпионажа со стороны американских спецслужб за обладателями устройств Apple не заставит российских депутатов расстаться с любимыми и очень удобными гаджетами. И запрет на использование таких смартфонов должностными лицами не распространяется на граждан. А должностное лицо и гражданское может соединяться в одном человеке.

"Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно, фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных", - сказал депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

"Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален. Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения", - добавил Хинштейн в выступлении на образовательной программе "Мастерская новых медиа".

Хинштейн добавил, что переход на Android-смартфоны тоже неоднозначен — даже в тех, устройствах, которые являются отечественными, используются зарубежные комплектующие, степень их защищенности под вопросом.