Украинский режим запретил предстоятелю УПЦ вход в Киево-Печерскую лавру

Украинский минкульт утвердил списки, по которым полиция будет пропускать людей на территорию Киево-Печерскую лавры. Предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия там нет. Об этом заявил управляющий делами УПЦ, председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент, которому тоже запретили доступ.

Как и предполагало еще в марте Накануне.RU, украинский режим пошел по пути постепенного выдавливания Церкви и монахов из лавры. Характерно, что дирекция заповедника объявила монахам, что, если они покинут территорию Киево-Печерской лавры, обратно их уже не впустят. При этом полиция заблокировала несколько складских помещений с продовольствием. Фактически братии монастыря поставлен ультиматум - умереть от голода или покинуть лавру.

Политолог Сергей Марков накануне сообщил, что первый монах из Киево-Печерской Лавры приехал в Псковский монастырь. Монахи, преданные Христу, едут туда, где их братья молятся Христу и славят Бога, написал эксперт.