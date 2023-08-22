В Челябинске приобретут помещение для детской поликлиники в микрорайоне Чурилово

В Челябинске приобретут помещение для детской поликлиники в микрорайоне Чурилово. На эти цели будет выделена субсидия из областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Напомним, в конце января жители микрорайона Чурилово пожаловались на закрытие поликлиники детской городской клинической больницы № 1. Они были возмущены, что такой большой район оставляют без поликлиники. Работа учреждения была приостановлена с 1 марта в связи с признанием здания аварийным.

Строительство новой поликлиники включено в региональную государственную программу "Капитальное строительство в Челябинской области". В настоящий момент завершены работы по проектированию. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. По ее итогам будут определены сроки строительства.

Оказание медицинской помощи детям временно переводится в поликлиники по улицам Культуры и Марченко, первичная специализированная медико-санитарная помощь организована по улице Горького, 28. Сейчас проводятся работы по приобретению объектов недвижимости в Чурилово для размещения в них филиала поликлиники ДГКБ № 1 на период строительства новой поликлиники. По результатам торгов заключен контракт на приобретение помещений, расположенных на 1 этаже здания по адресу улица Эльтонская 2-ая, 30 Б. Из областного бюджета будет выделено 6 млн рублей на ремонтные работы.