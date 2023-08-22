В Челябинске приобретут помещение для детской поликлиники в микрорайоне Чурилово

22 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске приобретут помещение для детской поликлиники в микрорайоне Чурилово

В Челябинске приобретут помещение для детской поликлиники в микрорайоне Чурилово. На эти цели будет выделена субсидия из областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Напомним, в конце января жители микрорайона Чурилово пожаловались на закрытие поликлиники детской городской клинической больницы № 1. Они были возмущены, что такой большой район оставляют без поликлиники. Работа учреждения была приостановлена с 1 марта в связи с признанием здания аварийным.

Строительство новой поликлиники включено в региональную государственную программу "Капитальное строительство в Челябинской области". В настоящий момент завершены работы по проектированию. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. По ее итогам будут определены сроки строительства.

Оказание медицинской помощи детям временно переводится в поликлиники по улицам Культуры и Марченко, первичная специализированная медико-санитарная помощь организована по улице Горького, 28. Сейчас проводятся работы по приобретению объектов недвижимости в Чурилово для размещения в них филиала поликлиники ДГКБ № 1 на период строительства новой поликлиники. По результатам торгов заключен контракт на приобретение помещений, расположенных на 1 этаже здания по адресу улица Эльтонская 2-ая, 30 Б. Из областного бюджета будет выделено 6 млн рублей на ремонтные работы.

Теги: детская поликлиника, Чурилово,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети