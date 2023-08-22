Российский флаг предложено поднимать на всех внутренних соревнованиях

Депутаты Леонид Слуцкий и Дмитрий Свищев (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести обязательный подъем российского флага во время торжественных церемоний официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Читайте также: Космонавты из Екатеринбурга и Челябинска поздравили россиян с Днем Флага

Они отмечают, что российской флаг уже давно подвергается дискриминации на международной спортивной арене, а спортсменов вынуждают выступать под нейтральным флагом. Но и на территории России наш флаг поднимается на соревнованиях нерегулярно, так как законодательно предусмотрена обязанность его поднимать только во время торжественных мероприятий. В результате огромное количество спортивных и физкультурных мероприятий проводятся без использования одного из ключевых государственных символов России. Это тем более важно сейчас, когда обществу необходимо сплотиться вокруг объединяющих символов, важное место среди которых занимает Государственный флаг.

Принятие закона будет способствовать формированию уважительного отношения к одному из главных государственных символов страны, считают авторы инициативы.

"Эта инициатива особенно важна для молодого поколения, к сожалению, несколько ослепленного яркими образами западной культуры. Равнение на флаг перед массовыми забегами, лыжней, марафонами подстегнет дух единения и патриотизма", - написал Слуцкий.

22 августа отмечается День Государственного флага России.