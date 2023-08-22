Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом в Москве

Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова, из-за которого два года назад насмерть отравились арбузом бабушка и внучка.

Кроме того, суд взыскал с Котова в общей сложности 6 миллионов рублей в пользу двух потерпевших.

Слушания проходили в закрытом режиме по просьбе потерпевших, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре 2021 года в Москве 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

Позже Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.

По данным обвинения, 6 сентября прошлого года обвиняемый проводил санитарную обработку в продовольственном магазине. Применялся инсектицид "Цигатрин". Котов, желая снизить объем работы, потребовал от представителя торговой точки покинуть помещение, не объяснив, что перед процедурой нужно убрать все продукты или тщательно их укрыть. После этого обвиняемый произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки.

Ранее генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети "Магнит", прокомментировал задержание своего сотрудника. Дмитрий Кутьев заявил, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз.