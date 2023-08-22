В Свердловской области акция "Ночь кино" пройдет на рекордном количестве площадок

В 2023 году всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Свердловской области на 162 площадках. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, это количество является рекордным.

Официальный старт "Ночи кино" состоится 26 августа в Екатеринбурге в Доме Кино в 18:00. В афише три ленты – семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка", военно-историческая драма Сергея Урсуляка "Праведник" и первый в мире фильм, снятый в космосе – "Вызов" Клима Шипенко. Вход на все сеансы свободный, однако на некоторые нужно заранее получить бесплатные пригласительные билеты.

Кино под открытым небом можно будет посмотреть на 18 уральских площадках. Узнать все подробности акции можно непосредственно на интересующих площадках. С их полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

В 2022 году в "Ночи кино" в Свердловской области участвовала 131 площадка. В регионе акция собрала более 25,5 тысяч любителей кинематографа.