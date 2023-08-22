22 Августа 2023
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Фото: страница Федора Трачука / vk.com/dostalsmog

Кандидатом в кресло мэра Нижнего Тагила стал управляющий автомойки

Третьим кандидатом на пост главы Нижнего Тагила стал Федор Трачук, работающий управляющим местной автомойки самообслуживания. О подаче документов он написал в своих социальных сетях. Напомним, что среди кандидатов на пост мэра также действующий градоначальник Владислав Пинаев и гендиректор "Инвестжилстрой" Никита Ванаев.

По его словам, ранее он уже пытался выйти на политическую арену в роли депутата Нижнетагильской городской думы как самовыдвиженец, однако проиграл. Неудача не остановила Трачука, а напротив - вдохновила на новые действия.

"Весь этот путь общественно полезной деятельности я спотыкался о постоянные отписки и нежелание администрации города перестать замалчивать и отворачиваться от проблем. Теперь есть возможность критикуя - предлагать, предлагая - делать, делая - отвечать: стать мэром города. Дать людям возможность выразить волю в отношении независимого, коренного местного жителя как кандидата в градоначальники", - заявил кандидат..

В программе кандидата прописана основная задача - создание рабочей площадки, где активные горожане смогут предлагать идеи для развития города и понимать, что их услышат. Каждый житель, чья идея принесет пользу городу, будет отмечен городской наградой и поощрен грантом от мэра. Свои шансы на победу Трачук оценивает 50/50.

"То, что меня отличает от других кандидатов, это истинная любовь к родному мне городу Нижнему Тагилу. Союз любви, справедливости и стремления к порядку. То, чего не хватает городу и его жителям. Неважно, есть ли у тебя стиль, репутация, или деньги, если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь. Жители города требуют мэра из местных, радеющего за свой город и жителей. Депутаты, как народные избранники не могут противостоять воле народа", - добавил кандидат.

Теги: Нижний Тагил, мэр, автомойка, кандидат, выборы


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