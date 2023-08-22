22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Геленджике проведут кинофестиваль "Маяк" – "аналог "Кинотавра"

На смену кинофестивалю "Кинотавр", который традиционно проводился в Сочи, может прийти некий киносмотр "Маяк". Первый такой фестиваль российского кино пройдет в Геленджике и станет "аналогом "Кинотавра", передает РИА Новости со ссылкой на актера Сергея Гармаша.

В прошлом году когда-то легендарный кинофестиваль "Кинотавр" не проводился, его организатор – продюсер Александр Роднянский (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) покинул Россию.

В этом году Минкульт России не поддержал "Кинотавр", поскольку заявка на проведение не поступала, судьбу киносмотра должны решить организаторы и продюсеры, заявили в министерстве.

В Минкульте в феврале 2023 года заявили, что им поступило 142 заявки от фестивалей, 66 из которых были одобрены к проведению в этом году кинофестивальным советом министерства. Также были определены 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на текущий год.

Теги: геленджик, кинофестиваль, кинотавр


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