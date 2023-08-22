Алжир отказал Франции в пролете военных самолетов для операции в Нигере

Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции возможность пересечь его воздушное пространство для проведения военной операции в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на алжирские СМИ.

Отмечается, что после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран в составе Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере.

20 августа стало известно, что переговоры представителей ЭКОВАС с мятежниками в Нигере не привели к результатам.

Источники сообщили, что военный совет отверг требования вернуть отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.