В Перми автомобиль угодил в провал

Жители Перми сообщают об очередном провале асфальта. В яму угодил легковой автомобиль, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию провала и застрявшего в нем авто опубликовал telegram-канал "ЧП Пермь | новости". По информации автора канала, инцидент произошел на ул. Мильчакова, 30а.

Напомним, этой весной на шоссе Космонавтов произошел провал асфальта, в яму провалился автомобиль "ГАЗель". Коммунальщики объяснили произошедшее талыми водами и износом сети водоотведения.