22 Августа 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;ЧП Пермь | новости&quot; / t.me/chp_59_perm

В Перми автомобиль угодил в провал

Жители Перми сообщают об очередном провале асфальта. В яму угодил легковой автомобиль, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию провала и застрявшего в нем авто опубликовал telegram-канал "ЧП Пермь | новости". По информации автора канала, инцидент произошел на ул. Мильчакова, 30а.

Провал на ул. Мильчакова, 30а в Перми(2023)|Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь | новости" / t.me/chp_59_perm

Провал на ул. Мильчакова, 30а в Перми(2023)|Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь | новости" / t.me/chp_59_perm

Напомним, этой весной на шоссе Космонавтов произошел провал асфальта, в яму провалился автомобиль "ГАЗель". Коммунальщики объяснили произошедшее талыми водами и износом сети водоотведения.

Теги: провал, асфальт, яма, автомобиль, Мильчакова


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