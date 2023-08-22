Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Украинские диверсанты предприняли сегодня попытку прорыва государственной границы России в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака была отражена силами пограничников ФСБ, Минобороны России, спецназа Росгвардии.

"В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", - заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что предыдущая попытка прорыва диверсантов на этом направлении была 16 августа.