Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил госнаграды землякам - бойцам СВО

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, из Владимирской области в учебные подразделения Минобороны на военную службу по контракту отправились 24 человека. Проводить добровольцев пришли Губернатор Александр Авдеев, министр региональной безопасности Сергей Полузин, областной военный комиссар Юрий Гусаров, глава города Коврова Елена Фомина, ветеран Министерства обороны, генерал-лейтенант Геннадий Сынков, священнослужители, волонтёры, общественники и, конечно, их родные и близкие.

В начале мероприятия глава региона вручил медали «За отвагу» шести бойцам за подвиги в зоне специальной военной операции. Это парни из Коврова, Гусь-Хрустального и Меленок – разведчик, командир мотострелков, командир миномётчиков, механик-водитель БМП, добровольцы отряда БАРС-18, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Среди награждённых – Сергей из посёлка Золотково Гусь-Хрустального района, который под обстрелом выводил сослуживцев с заминированных полей: «Отходил казачий полк, нам нужно было держать оборону. Бойцам могу дать один совет: стоять и ничего не бояться. Правда за нами!»

«Для тех, кто только вливается в ряды защитников Родины, такие примеры – лучший ориентир. Эти мужчины – такие же смелые и мужественные фронтовики, какими были их деды и прадеды. Все вы выполняете историческую миссию! Мы никому не позволим обесценить русский народ. Я не раз бывал у бойцов в базовых лагерях, на второй и третьей линии обороны. Поначалу было тяжеловато, были перебои снабжения, но всё наладилось. На передовой очень ценят поддержку с малой родины: пополнение боевой команды, технику, грузы помощи и даже письма с добрыми словами. И эта народная поддержка не прекратится ни на мгновение», – заверил Александр Авдеев.

«У меня многие друзья ушли на фронт, ну и я решил, что пора встать в строй, хоть и немолодой. Тем более имею хороший опыт – 9 лет служил по контракту в воздушно-десантных войсках. У меня принцип по жизни такой – защищать семью, родных, слабых и всех, кто попадает в беду. Ребята, не бойтесь! Мы победим, ведь мы всегда побеждали», – уверен доброволец Иван из Костерёво.

Напомним. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.