22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

7-летнюю девочку из Екатеринбурга, отравившуюся в Черном море, переведут на лечение в Москву

Маленькая жительница Екатеринбурга, получившая тяжелое отравление на южном курорте, будет переведена на лечение в Москву.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, 7-летняя Маша отравилась в Черном море и сейчас находится в коме. Девочку эвакуируют из Лазаревского в Москву – ближайший город, где есть необходимые специалисты.

"Губернатор попросил министра здравоохранения (Свердловской области, - прим. ред.) Андрея Карлова лично курировать вопрос", - пишет канал.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры о специальном реанимационном борте из столицы. Он должен будет вывезти ребенка из Краснодарского края в одну из больниц Москвы.

Теги: девочка, отравление, эвакуация, Екатеринбург


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