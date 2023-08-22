22 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Власти Тюменской области заключили концессию по строительству межвузовского кампуса

На Х Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске состоялась торжественная церемония подписания концессионного соглашения по строительству кампуса в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

Программа создана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Церемония подписания прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Компания-концессионер – "Врата Сибири".

"Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области. Впереди – много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб", - прокомментировал подписание документа глава региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что важно вместе с вузами спроектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности кампус будет концентрироваться. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура.

Теги: межвузовский кампус, концессия, строительство


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