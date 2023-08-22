22 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Среднему Уралу одобрили заявку на 115 миллионов для организации раздельного сбора мусора

Свердловская область получит из федеральных средств 115 млн рублей для закупки контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующую заявку одобрило Минприроды РФ.

По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, только 20 из 38 регионов, подавших заявки, получили одобрение. Благодаря этому, Средний Урал уже в 2024 году закупит 5 тыс. специальных контейнеров. Это, в свою очередь, при правильном использовании позволит двукратно сократить количество отходов, направляемых на захоронение.

В процесс раздельного сбора мусора уже включено 54 муниципалитета. Только с 2021 по 2023 год на сумму в 162,5 млн рублей было закуплено более 10 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Теги: контейнер, раздельный сбор мусора


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