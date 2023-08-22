Субсидии на газификацию для жителей Владимирской области составляют от 40 до 100 тысяч рублей

Подготовка потребителей к приёму газа является одним из обязательств правительства Владимирской области при выполнении программы газификации. Всего по газпромовской программе до 2027 года необходимо подготовить к приёму газа 28 тысяч домовладений и 96 котельных в 313 населённых пунктах региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства, областной кабмин предоставляет жителям субсидии на подготовку домовладений к приёму газа. Размер субсидии – от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от принадлежности граждан к льготной категории. Важно отметить, что Владимирская область – один из немногих регионов, в котором субсидия на газификацию в 40 тыс. рублей предоставляется также гражданам, не относящимся к льготной категории, но прописанным в газифицируемом домовладении.

С 2018 по 2022 год финансовую помощь в нашем регионе получили владельцы 5,7 тысяч домов и квартир на сумму более 338,4 млн рублей. В этом году уже выплачено 160,5 млн рублей на газификацию 2,7 тысяч домовладений и квартир.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (от 30.10.2022 № Пр-2067) с 2023 года увеличен максимальный размер субсидии до 100 тысяч рублей для отдельных категорий граждан, таких как: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий; многодетные семьи; малоимущие семьи.

На эти цели в текущем году из федерального бюджета Владимирской области выделено 70,8 млн рублей.

Субсидия в размере 70 тысяч рублей сохранена на прежних условиях для остальных льготных категорий граждан, таких как: пенсионеры (одиноко проживающие и семьи, состоящие из пенсионеров и/или инвалидов); семьи, имеющие в своем составе ребёнка-инвалида; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

Кроме того, для ухода от нерентабельных котельных и снижения стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению, правительство Владимирской области с 1 января 2023 года расширило перечень субсидий в сфере газоснабжения. Теперь при переводе квартир на индивидуальное отопление собственникам предоставляются субсидии от 150 до 250 тыс. рублей из областного бюджета.