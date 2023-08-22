22 Августа 2023
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Фото:СКР

СК объявил в розыск фигуранта дела о незаконной экскурсии по коллекторам Москвы

Следователи объявили в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является фигурантом дела об экскурсии по подземным коллекторам Москвы.

Как сообщили в СК РФ, 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан Александр Ким - гендиректор компании "Спутник", организовавшей экскурсию по коллекторам. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.

Кроме того, задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас. Ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Теги: коллекторы, экскурсия, розыск, лазовский


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