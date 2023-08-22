"Враги народа": как россияне чаще всего оценивают иноагентов

Россияне чаще испытывают к иноагентам отрицательные чувства, чем положительные. Это показал опрос исследовательской группы Russian Field.

Респондентов спрашивали: "Как бы Вы охарактеризовали людей, которые признаны иностранными агентами?".

Чаще всего упоминались отрицательные характеристики: "предательство, продажность, должны быть наказаны" (29,1%), "плохие люди" (12%), "враги народа" (3,5%) и "шпионы" (2,8%), отмечают социологи по итогам исследования, проведенного по заказу Telegram-канала "Сорока-белобока".

Положительно иноагентов описывали реже. Наиболее распространенные характеристики – это "хорошие люди, работают в интересах страны, народа" (4,4%), "говорят правду, честные, смелые" (2,4%), "навешенное клеймо в политической игре" (1,4%).

Часть респондентов сообщили о нейтральном отношении к иноагентам: "это их личный выбор, мнение, право" (4,2%), "есть разные среди них" (2,9%), "жертвы ситуации" (1,9%). При этом 28,4% вовсе затруднились ответить на вопрос.

Социологи отмечают, что негативно иноагентов чаще характеризуют респонденты от 30 лет и старше, описывают их как "врагов народа" чаще и вовсе люди за 60. Нейтральная оценка более характерна для молодежи. При этом в возрастной группе 18-29 лет почти половина (47%) затруднились с ответом.