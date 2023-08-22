В Челябинске УФАС проверит рекламу мухоморов на автомобиле

В Челябинске УФАС проверит законность рекламы мухоморов, которая располагается на автомобиле.

Напомним, в ОНФ стали поступать жалобы от жителей Челябинска на рекламу. На автомобиле указан номер телефона, а также, что товар легализован. Общественники считают, что такая пропаганда мусцимола не является нормой для общества. Они просят УФАС дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов.

В УФАС Накануне.RU сообщили, что на автомобиле располагаются наклейки с изображением мухомора, название фирмы, надпись "микродозинг мухомора", пометка "легально" и номер телефона для консультаций. В заявлении также отмечается, что на сайте фирмы опубликована информация о пользе употребления мухомора для здоровья.

Информация будет направлена в региональный минздрав и управление Роспотребнадзора.