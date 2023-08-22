В деревне Пономарева Заводоуковского городского округа открыли внутрипоселковый газопровод

В деревне Пономарева Заводоуковского городского округа открыли внутрипоселковый газопровод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

К системе газоснабжения сегодня, 22 августа, подключили первое домовладение. Хозяйка Валентина Потапова — ветеран труда, поэтому затраты семье полностью компенсировали за счет областного бюджета.

"За зиму приходилось заказывать пять машин дров. Теперь к нам пришел газ, и мы благодарим за это правительство региона и газовиков", — поделилась женщина.

В церемонии пуска газа приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров и глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Более 100 домовладений в населенном пункте теперь имеют возможность подключиться к газу. Следующими на очереди в округе стоят Сунгурово, Колесниково, Яковлево и Плюхина – это почти 1700 жителей.

Тюменская область участвует в программе газификации компании "Газпром" с 2005 года. Общий объем инвестиций в 2002-2022 годах — 2,89 млрд рублей. За счет этих средств: построено шесть межпоселковых газопроводов протяженностью 91,09 км; созданы условия для газификации 1709 домовладений, пять котельных в четырех населенных пунктах.

Программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы утвердили председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и Губернатор Тюменской области Александр Моор. Запланированный объем инвестиций — более 5 млрд рублей.