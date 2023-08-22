Футболисты "Урала" помогают бездомным собакам найти новый дом

Футбольный клуб "Урал" решил помочь безнадзорным животным найти новых хозяев. Для этого, в преддверии Международного дня защиты бездомных животных игроки съездили в екатеринбургский приют на Посадской, сфотографировались с четвероногими и опубликовали серию постов об истории каждого из них.

Среди собак как дворовые, так и те, у кого раньше был хозяин. Все добрые, веселые и привитые. Футболисты не только лично пообщались с животными, но и привезли им собачий корм.

Напомним, что приют на Посадской курирует фонд "ЗООзащита", под опекой которого находится 250 собак и 120 кошек. Подробнее о каждом из питомцев можно узнать на сайте фонда.