22 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Футболисты "Урала" помогают бездомным собакам найти новый дом

Футбольный клуб "Урал" решил помочь безнадзорным животным найти новых хозяев. Для этого, в преддверии Международного дня защиты бездомных животных игроки съездили в екатеринбургский приют на Посадской, сфотографировались с четвероногими и опубликовали серию постов об истории каждого из них.

Футболист ФК "Урал" Илья Помазун в приюте для животных на ул. Посадская в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футболист ФК "Урал" Гильерме Шеттине в приюте для животных на ул. Посадская в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Среди собак как дворовые, так и те, у кого раньше был хозяин. Все добрые, веселые и привитые. Футболисты не только лично пообщались с животными, но и привезли им собачий корм.

Футболисты ФК "Урал" Егор Филипенко, Илья Помазун и Гильерме Шеттине в приюте для животных на ул. Посадская в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, что приют на Посадской курирует фонд "ЗООзащита", под опекой которого находится 250 собак и 120 кошек. Подробнее о каждом из питомцев можно узнать на сайте фонда.

Собака в приюте для животных на ул. Посадская в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Теги: Урал, футболист, животные, собаки, приют


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