В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве обнаружили тела всех восьмерых участников экскурсии по подземным коллекторам. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди погибших двое несовершеннолетних. Следователи приступили к процедуре опознания, сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Как сообщалось, 20 августа группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.

Ранее следователи установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди. Сообщалось, что несколько человек объявлены в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.