В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

22 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия В России Москва
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве обнаружили тела всех восьмерых участников экскурсии по подземным коллекторам. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди погибших двое несовершеннолетних. Следователи приступили к процедуре опознания, сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Как сообщалось, 20 августа группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.

Ранее следователи установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди. Сообщалось, что несколько человек объявлены в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Теги: экскурсия, коллекторы, москва, погибшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2023 14:39 Мск СК объявил в розыск фигуранта дела о незаконной экскурсии по коллекторам Москвы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2023 12:43 Мск Обнаружены тела еще двух погибших во время экскурсии по московским коллекторам
Ранее 22.08.2023 12:04 Мск В Петербурге задержан директор фирмы по делу о экскурсии по коллекторам
Ранее 22.08.2023 08:17 Мск СКР сообщил об установлении трех причастных к гибели диггеров в Москве
Ранее 21.08.2023 20:22 Мск Собянин выразил соболезнования семьям погибшим в коллекторе
Ранее 21.08.2023 19:58 Мск Из Москвы-реки достали тело пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой
Ранее 21.08.2023 15:50 Мск Задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по Москве
Ранее 21.08.2023 15:07 Мск После гибели диггеров в Москве возбуждено уголовное дело
Ранее 21.08.2023 13:03 Мск В экскурсии под землей во время ливня в Москве могло быть до 24 человек
Ранее 21.08.2023 12:05 Мск В Москве нашли уже три тела участников диггерской экскурсии
Ранее 21.08.2023 08:48 Мск Из Москвы-реки в районе Зарядья выловили два тела

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети