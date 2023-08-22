Эрдоган приедет в Россию, чтобы поговорить с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган не станет дожидаться визита Владимира Путина в Турцию и сам приедет в Москву, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на источники в канцелярии турецкого президента. Отмечается, что Эрдогану критически важно обсудить с российским лидером возможность восстановления зерновой сделки, поскольку вариант вывоза украинского зерна Черным морем без гарантий безопасности от России серьезно никем не рассматривается.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана сообщило, что встреча двух президентов возможна в сентябре, но даты пока не уточняются, они могут быть прояснены в ходе предстоящего визита главы МИД Турции в Россию.

Также сообщалось, что Эрдоган хотел бы поговорить с Путиным на полях саммита G20 и Генассамблеи ООН, но в США президент России точно не поедет, да и очное участие в G20 пока под вопросом.