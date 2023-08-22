В Челябинской области жители ЖК, где решили построить многоэтажку вместо школы, подали коллективный иск к мэрии

В Челябинской области жители жилого комплекса "Парковый премиум" подали в суд коллективный иск к районной мэрии с требованием признать недействительными результаты публичных слушаний по изменению генплана территории их ЖК.

Жители обращаются во все возможные госструктуры, чтобы добиться достройки садиков, школ, дорог и других объектов, которые им обещал застройщик.

"Микрорайон стал активно заселяться в 2022 году, но у нас ни школ, ни садиков, ни больниц, ни дорог, ни элементарно, магазинов нет до сих пор. При этом у всех семьи, где ни по одному ребенку. Проживает много людей пенсионного возраста", - рассказала жительница ЖК Юлия Скрябина.

Кроме того, застройщик обещал бесплатный шаттл, который должен был доставлять их в город. Однако запустили только один микроавтобус со стоимостью проезда 35 рублей. В километре от ЖК находится рынок "Караван", через него проходила дорога в новый ЖК. "Дорога, которая вела в ЖК, проходила по территории рынка и, понятное дело, рано или поздно эту дорогу убрали бы. На что рассчитывал застройщик, продавая квартиры без подъездной дороги к микрорайону, не понятно", - отметила Юлия Скрябина.

15 августа застройщик открыл для жителей прямую дорогу с трассы до ЖК, но 18 августа ГУ МВД России по Челябинской области сообщило жителям микрорайона о необходимости ликвидации новой дороги, примыкающей к трассе, поскольку она была построена с нарушениями и создавала реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Обещанные жителям детский сад на 278 мест и школа на 501 место в жилом комплексе так и не появились. Детей приходиться отправлять в частные детсады, и по несколько часов добираться до школ. Объекты должны были построить в 2023 году, однако в мае жители узнали, что в октябре прошлого года были проведены публичные слушания и администрацией Сосновского муниципального района утвержден новый генплан, где вместо школы запланировано возведение восьми подъездного жилого дома.

Жители микрорайона заявляют, что публикация о планируемых общественных слушаниях, размещенная на сайте администрации Сосновского района, не содержала информации о том, что речь идет о ЖК "Парковый Премиум" (указан был только кадастровый номер земельного участка). они считают, что это было сделано намеренно, чтобы принять решения без участия жителей ЖК.

Также жителям сообщили, что в связи с принятым решением по расширению территории застройки (предполагается, что рядом будет расположен еще один микрорайон) строительство школы на 501 место нецелесообразно. "Школу решили построить между ЖК "Парковый Премиум" и еще одним микрорайоном, которого еще даже нет в проекте, а планируемый под застройку участок никому не передан", - рассказала Юлия Скрябина.

Адвокат Алексей Чвало считает результаты проведенных общественных обсуждений по рассмотрению проекта изменений документации по планировке территории незаконными и подлежащими отмене. "Поскольку ответчик (администрация Сосновского муниципального района) грубо нарушил действующее законодательство, касающееся порядка проведения общественных обсуждений, собственники ЖК "Парковый Премиум" не были извещены надлежащим образом о проходящих публичных обсуждениях, а, следовательно, были лишены возможности выразить свою волю, заключение о результатах общественных обсуждений, принятое администрацией Сосновского муниципального района, мы просим суд признать незаконным и отменить", - подчеркнул он.

Также жители обратились в прокуратуру области с требованием разобраться в ситуации. Она установила нарушения в действиях должностных лиц администрации Сосновского района при проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта изменений документации по планировке территории.

Напомним, в Челябинске общественники обратились в прокуратуру и СК из-за строительства многоэтажки вместо школы. Жители ЖК "Парковый премиум" рассказали, что школу обещали построить на этапе продажи квартир, но в январе 2023 года планы поменялись. Теперь в ЖК решили построить новую многоэтажку, а строительство школы находится на уровне котлована.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад из-за строительства многоэтажки вместо школы под Челябинском. По данному факту проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).