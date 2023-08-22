75% уральских учителей не хотят возвращаться на работу

75% учителей и преподавателей Екатеринбурга со страхом смотрят на календарь, не желая окончания августа. 50% из них частично, а 25% полностью не удовлетворены текущими условиями труда. Соответствующее исследование провели специалисты аналитического агентства A2:Research.

Из-за трудностей работы в госучреждениях, все чаще педагоги смотрят в сторону онлайн-преподавания. Каждый четвертый опрошенный (27%) отмечает, что для фокусировки именно на преподавании он бы перешел в онлайн-школу. По данным аналитиков Skyeng, уже сейчас более половины (64%) специалистов совмещают занятость в компании с работой в другом учреждении.

"В современных онлайн-школах многие процессы автоматизированы, поэтому административная нагрузка на учителей значительно ниже, чем в классических школах. Наши преподаватели занимаются детьми, а не заполнениям отчетов. Они работают с мотивированными учениками и применяют на практике очень классный игровой продукт", — поделился основатель и CEO одной из школ программирования и математики Андрей Лобанов.

Среди нецелесообразных задач, на которые жалуются учителя: подготовка множества отчетов - 48%, обязательные факультативы с детьми - 25% и уборка класса - 14%. Общение с родителями волнует лишь 10% респондентов.

Улучшить ситуацию может преобразование учебного процесса в госучреждениях. Как утверждает 43% опрошенных, лучшим решением станет возможность внедрять технологии в обучение. Также предстоит решить ряд других препятствий, через которые преподавателям приходится переступать ради продуктивной работы: низкая зарплата (38%), негибкий рабочий график (31%) и токсичный коллектив (24%).

Очевидно, что властям следует заниматься улучшением условий труда педагогов в рамках именно очного обучения и снижением административной нагрузки на них, так как исследования свидетельствуют, что дистант крайне негативно влияет на усвоение материала школьниками. Ранее опрос английских учителей показал, что за два года пандемии ковида концентрация внимания у детей стала "меньшей, чем когда-либо" после длительного дистанционного режима. Более 70% опрошенных учителей сообщили, что ухудшилось и поведение учеников в классе. Они не могли спокойно сидеть, жаловались на скуку и провоцировали других. Учителя изменили уроки с учетом кратковременности концентрации внимания: каждый пятый сообщил, что в среднем они тратят менее 10 минут на какое-либо одно занятие. Почти все (85%) отмечают, что постоянное сидение в соцсетях негативно сказалось на учениках. Замена при обучении учителя экраном оказывает очень негативное воздействие на детей, некоторые вообще потеряли способность находиться в составе большой аудитории.