Самолет ВКС России уничтожил катер ВСУ в районе острова Змеиный

Минобороны РФ сообщает, что восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

По данным ведомства, это произошло сегодня около 11.00 мск. Другие подробности не приводятся.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.