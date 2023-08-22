22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева обвиняют в мошенничестве

Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Тобольской районной думы Ринату Урамаеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу, как лично, так и при помощи любых других средств связи.

В пресс-службе регионального следственного комитета России отказались давать какие-либо комментарии по этому делу.

Напомним, вчера стало известно о задержании парламентария.

Теги: Ринат Урамаев, депутат, задержание, домашний арест


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Ранее 21.08.2023 14:04 Мск СМИ сообщили о задержании в Тобольске депутата районной думы Рината Урамаева

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