Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева обвиняют в мошенничестве

Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Тобольской районной думы Ринату Урамаеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу, как лично, так и при помощи любых других средств связи.

В пресс-службе регионального следственного комитета России отказались давать какие-либо комментарии по этому делу.

Напомним, вчера стало известно о задержании парламентария.