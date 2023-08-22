Мать уральских детей, найденных с мертвыми родителями, незадолго до трагедии ставили на учет

На Среднем Урале прокуратура начала проверку после обнаружения троих детей в квартире с телами их умерших родителей. Девочек поместили в учреждения.

Напомним, трагедия произошла в Асбесте в одном из многоквартирных домов по проспекту Ленина. Тела мужчины и женщины были найдены утром 21 августа. В квартире с ними находились три девочки пяти, четырех и одного года – дочери погибших. Сообщалось, что смерть взрослых не связана с криминалом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас надзорным ведомством проводится проверка. Уже установлено, что мать детей в начале августа этого года была поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. Ей было объявлено предупреждение.

"До этого сведений о неблагополучии в данной семье в субъекты системы профилактики не поступало", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве заверили, что проконтролируют жизнеустройство детей. В настоящее время двое старших помещены в социальное учреждение, а младшая девочка – в учреждение здравоохранения.

Свою проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет.