Посол заявил о получении Киевом первой партии французских ракет SCALP

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP.

"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас", - цитирует Омельченко РИА Новости.

По его словам, эта партия была испытательная, поставки будут продолжаться. Посол добавил, что "снаряды неплохо зарекомендовали себя".

В июле французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В Кремле заявили, что это решение вынудит Россию принять ответные меры. 15 августа Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.

По данным Reuters, Франция намерена поставить Украине 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.