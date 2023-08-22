22 Августа 2023
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Фото:1tv.ru

Глава Банка развития БРИКС объяснила санкции в отношении России – одного из учредителей организации

Страны БРИКС вынуждены соблюдать санкции, наложенные Западом на Россию из-за начала СВО, хоть Россия и является членом блока. В частности, ограничения касаются работы Нового банка развития БРИКС. Этот институт, одним из учредителей которого является РФ, был вынужден приостановить все операции в России, чтобы избежать санкций, сказала глава организации Дилма Руссефф в интервью изданию Financial Times. По ее словам, международная финансовая система существует, и с ее правилами приходится считаться.

Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, банк развития, который создан странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Ранее сообщалось, что одной из главных тем открывающегося сегодня саммита БРИКС станет обсуждение роли нацвалют в рамках торговли внутри союза, возможно – создание единой валюты для таких расчетов.

Теги: брикс, банк развития, санкции


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