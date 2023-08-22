22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ЗиД и "Спецпроектстрой" расторгли договор купли-продажи

Машиностроительный завод им. Дзержинского и "Спецпроектстрой" расторгли договор купли-продажи предприятия, со ссылкой на конкурсного управляющего Льва Шляпина сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, причиной стал отзыв Минпромторга РФ у компании лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Теперь невозможно передать компании имущество и секретную документацию, необходимую для выполнения гособоронзаказа и стороны пришли к соглашению о расторжении договора.

Ранее Минпромторг, прокуратура и Росимущество пытались обжаловать решение суда первой инстанции, который признал законными торги по продаже имущественного комплекса предприятия. В апреле их победителем стало "Спецпроектстрой", которое согласилось приобрести лот за 725 млн руб.

В мае Минпромторг РФ обратился с иском об оспаривании торгов, поскольку министерство посчитало, что управляющий создал преференции для единственного участника процедуры. Затем к спору присоединились Росимущество и прокуратура. По их мнению, ООО не должны были допустить к участию в торгах, поскольку на момент подачи заявки у него не было необходимой лицензии. В итоге суд в удовлетворении требований отказал. Решение первой инстанции сегодня поддержала апелляция, признав торги законными.

Теги: ЗиД, Спецпроектстрой, купля-продажа, расторжение договора, Минпромторг


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